Главное: Закрытые вестибюли станций метро в Киеве откроют. Уже в воскресенье.

Детали: Уже в воскресенье, 14 мая, в Киеве откроют закрытые вестибюли станций метро. Об этом сообщили в КГВА.

Информируется, что это вестибюли станций метро «Черниговская», «Левобережная», «Нивки», «Святошин», «Героев Днепра», «Оболонь», «Контрактовая площадь», «Васильковская», «Харьковская» и «Позняки».

Отмечается, что данное решение было согласовано с Национальной полицией и было принято для комфортного передвижения киевлян и гостей города по метрополитену.

Резюмируется, что подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей.

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