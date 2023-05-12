Министр обороны Британии подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

Главное: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow. Ракеты переданы безвозмездно.

Детали: Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, сообщает Sky News.

"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow - это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов", - сказал он депутатам в Палате общин

По его словам, Storm Shadow дополнят уже подаренные системы большой дальности, в том числе ракеты HIMARS и Harpoon, а также собственную крылатую ракету Украины "Нептун" и средства большей дальности, переданные другими странами.

"Украина имеет право защищаться. Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы, находящиеся на суверенной территории Украины", - добавил он.

В тему: CNN сообщило, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением.