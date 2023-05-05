Пенис стал главным героем коронации Карла III

Главное: Выстриженный неизвестными пенис появился на лужайке, где должна пройти коронация Карла III.

Детали: Гигантский пенис стал героем заголовков британской прессы в преддверии коронации Карла III.

Выстриженный неизвестными пранкерами-газонокосильщиками пенис появился на знаменитой «идеальной лужайке» на одной из самых престижных улиц Британии. Именно там должна пройти коронация Карла III.

«Жители шикарного Королевского Полумесяца в Бате были ошеломлены, увидев сегодня большой фаллос на траве возле своих домов», — пишет Express.

Как появилось изображение — на данный момент не выяснили.