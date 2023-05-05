Пенис стал главным героем коронации Карла III

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В Москве считают, что близки к открытой войне с США
Пригожин обещает вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая
Мэра Одессы Труханова отправили под арест
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 193 210 солдат
ВСУ сбили над Киевом неуправляемый Bayraktar
В Мариуполе прогремел мощнейший взрыв
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