ВСУ сбили над Киевом неуправляемый Bayraktar

Главное: Над Киевом сбили Bayraktar. Украинские военные потеряли управление беспилотником и решили его уничтожить, чтобы предотвратить нежелательные последствия.

Детали: Беспилотником, который вечером в четверг, 4 мая, сбили над Киевом, оказался принадлежавший ВСУ Bayraktar. Он потерял управление, из-за чего было принято решение его ликвидировать. Об этом заявили в Воздушных силах Украины.

«Около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что, вероятно, речь идет о технической неисправности, причины которой устанавливаются.

Сообщается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.

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