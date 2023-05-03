Украинцев предупредили о майских заморозках

Главное: Погода в Украине портится. Ожидается похолодание.

Детали: В ближайшие дни погода в Украине серьезно ухудшится. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует Мeteoprog.

Эксперт говорит, что в четверг, 4 мая, погодные условия в нашей стране будет определять малоградиентное поле повышенного давления. В западных и местами центральных областях возможны кратковременные дожди, на остальной территории должно быть без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 4-9, а днем 17-22 тепла. В западных и северных областях похолодает до плюс 9-14.

В пятницу, 5 мая, прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. В южных, центральных и восточных регионах возможны грозы. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью в северных и западных областях будет опускаться до плюс 2-7, на остальной территории страны ожидается 7-12 тепла. Днем ожидается плюс 14-19, в западных областях 8-13 тепла.

В выходные, 6-7 мая, как говорит специалист, на фоне циклонической деятельности ожидается неустойчивая погода с дождями и существенным снижением температуры воздуха, начиная с западных и северных областей. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу в западных и северных областях ночью составит плюс 1-6, а днем 7-12 тепла. На остальной территории Украины ночью прогнозируется плюс 5-10, а днем 13-18 тепла. В воскресенье ночью будет плюс 2-7, в западной части страны ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5 градусов, а днем 9-14 тепла.

В тему: В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара.