В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара

Главное: В мае погода в Украине будет разнообразной. В том числе и жара.
Детали: Синоптик Игорь Кибальчич дал свой прогноз погоды на май. Слова эксперта цитирует «Метеопрог».
Специалист говорит, что месяц будет прохладным и мокрым – ожидаются грозы и град.
При этом к началу лета воздух прогреется до плюс 30 градусов.
Так, отмечается, что май начнется с солнечной и сухой погоды.
Впрочем, по его словам, с 3-4 числа начнется период дождей и облачного неба.
Сообщается, что одновременно с выпадением осадков на большую часть Европы распространится холодный воздух из Арктики.
Он поведал: «В Украине с 6 по 10 мая ожидается аномально холодная погода. В ночное время возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. С 11-12 мая начнется постепенное повышение температуры воздуха, но она все еще будет оставаться ниже нормы до середины мая».
Синоптик рассказал: «Более интенсивное тепло следует ожидать во второй половине месяца. В третьей декаде месяца в южных и западных областях столбики термометров в отдельные дни могут достичь отметки плюс 30 градусов, заметно станут теплее и ночи. Наступление метеорологического лета (при среднесуточной температуре 15 тепла и выше) ожидается также в третьей декаде мая».
Информируется, что среднемесячная температура ожидается на 1-3 градуса ниже климатической нормы; в западных областях и в Крыму близко к норме.
Самые холодные дни прогнозируются 5-15 мая. Количество осадков в целом за месяц будет колебаться около нормы, местами может выпасть больше нормы на 20-50%.
Резюмируется, что заметно увеличится вклад конвективных осадков, которые обычно имеют более локальный характер и имеют существенные различия в интенсивности.
Поясняется, что будет больше дней с грозами и другими опасными явлениями, связанными с конвекцией (град, шквалы).
В тему: Прогноз погоды на май.