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Новости > В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара

В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара

Агата Кловская
02.05.23 09:59
93
В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара

Главное: В мае погода в Украине будет разнообразной. В том числе и жара.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич дал свой прогноз погоды на май. Слова эксперта цитирует «Метеопрог».

Специалист говорит, что месяц будет прохладным и мокрым – ожидаются грозы и град.

При этом к началу лета воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Так, отмечается, что май начнется с солнечной и сухой погоды.

Впрочем, по его словам, с 3-4 числа начнется период дождей и облачного неба.

Сообщается, что одновременно с выпадением осадков на большую часть Европы распространится холодный воздух из Арктики.

Он поведал: «В Украине с 6 по 10 мая ожидается аномально холодная погода. В ночное время возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. С 11-12 мая начнется постепенное повышение температуры воздуха, но она все еще будет оставаться ниже нормы до середины мая».

Синоптик рассказал: «Более интенсивное тепло следует ожидать во второй половине месяца. В третьей декаде месяца в южных и западных областях столбики термометров в отдельные дни могут достичь отметки плюс 30 градусов, заметно станут теплее и ночи. Наступление метеорологического лета (при среднесуточной температуре 15 тепла и выше) ожидается также в третьей декаде мая».

Информируется, что среднемесячная температура ожидается на 1-3 градуса ниже климатической нормы; в западных областях и в Крыму близко к норме.

Самые холодные дни прогнозируются 5-15 мая. Количество осадков в целом за месяц будет колебаться около нормы, местами может выпасть больше нормы на 20-50%.

Резюмируется, что заметно увеличится вклад конвективных осадков, которые обычно имеют более локальный характер и имеют существенные различия в интенсивности.

Поясняется, что будет больше дней с грозами и другими опасными явлениями, связанными с конвекцией (град, шквалы).

В тему: Прогноз погоды на май.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

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