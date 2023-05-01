В Украине стремительно растет уровень бедности

Главное: В Украине за время войны резко подорожала еда, топливо, услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.

Детали: Уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% в 2022 году, в результате чего 7,1 миллиона человек оказались за чертой бедности Об этом со ссылкой на отчет Всемирного банка в воскресенье, 30 апреля, пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что между городом и деревней наблюдается большой разрыв и наиболее ощутимые последствия обнищания — в сельской местности.

«Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности», — заявил региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.

Как отмечает газета, в Украине резко подорожала еда, топливо, услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.

Экономист Елена Билан рассказала журналистам, что без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества ситуация была бы еще хуже.

«Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% — опять же, что могло быть и хуже — но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%», — рассказала она.

Эксперт добавила, что наиболее проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства людей.

В тему: За чертой бедности оказались восемь миллионов украинцев.