Президент Италии пообещал, что Украина скоро вступит в ЕС

Главное: Украина может вступить в ЕС в ближайшее время. Об этом сказал президент Италии.

Детали: Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что Украина в ближайшее время может стать членом ЕС. Об этом он сказал во время встречи с главой нашего правительства Денисом Шмыгалем в Риме.

Политик заявил: «Италия выражает твердую уверенность в том, что Украина вступит в ЕС в кратчайшие сроки».

При этом Серджо Маттарелла отметить приверженность украинского правительства пути реформ, для соблюдения параметров вступления.

Кроме этого он заверил в поддержке Украины во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо.

Президент Италии добавил: «Основополагающей ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины».

Известно, что на прошедшей встрече также обсуждались вопросы ядерной безопасности, реконструкции и мирных переговоров.

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