Пентагон назвал главные приоритеты военной помощи Украине

Главное: В Пентагоне заявили, что главные приоритеты военной помощи Украине на текущий момент — противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы.

Детали: Заместитель министра обороны США по политике Колин Кал заявил, что сейчас есть три главных приоритета оборонной помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, Украина до сих пор нуждается в средствах для противовоздушной обороны. Также украинской армии нужны артиллерия и бронированная техника.

«Их три главных приоритета — три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств», — отметил замглавы Пентагона.

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