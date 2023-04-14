Главное: С завтрашнего дня комендантский час в Черновицкой области сократят на час. Теперь он будет длиться с 00:00 до 04:00.

Детали: Уже с 15 апреля в Черновицкой области сократят продолжительность комендантского часа. Он будет длиться на час меньше. Об этом сообщает Telegram-канал главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

«13 апреля состоялось заседание Совета обороны Черновицкой области, на котором рассматривали ряд вопросов, среди которых и сокращение продолжительности комендантского часа», — пишет Запаранюк.

По словам главы ОВА, с 15 апреля комендантский час в Черновицкой области будет длиться с 00:00 до 04:00.

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