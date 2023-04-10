«Динамо» на несколько матчей осталось без главного тренера. Названа причина

Главное: Мирча Луческу не будет находитсья вместе c «Динамо» в ближайших матчах. После последнего поединка ему стало плохо.

Детали: После поединка «Динамо» — «Минай» главному тренеру киевлян Мирче Луческу стало плохо. Об этом сообщил журналист ПРОФУТБОЛ Digital Алексей Корицкий.

«Я подошел к авто Луческу и сказал: „Мистер, можно несколько слов по матчу“. И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь. Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи», — сказал журналист.

Ранее сам Луческу рассказал румынским СМИ, что у него развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Поэтому ему может понадобиться операция.

В тему: Луческу рассказал, когда уйдет на пенсию.