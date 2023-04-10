В столице УПЦ поддержала семьи переселенцев

Главное: Социальный отдел Украинской Православной Церкви раздал гуманитарные наборы 200 семьям переселенцев.

Детали: Одним из главных направлений деятельности Миссии Милосердия является еженедельная выдача гуманитарных наборов социально уязвимым слоям населения, сообщает Одним из главных направлений деятельности Миссии Милосердия является еженедельная выдача гуманитарных наборов социально уязвимым слоям населения, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграммы «Церковь помогает».

«На учете в Социальном отделе зарегистрировано более 2 тысяч семей переселенцев. Каждую неделю выдаем продуктовые наборы и по запросу средства гигиены 200 семьям», — отметили в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам.

В связи с молитвенным стоянием в Киево-Печерской лавре гуманитарные наборы раздавались на территории столичного Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана.

Помощь была оказана при поддержке благотворительного фонда Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир вам».