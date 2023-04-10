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Новости > В столице УПЦ поддержала семьи переселенцев

В столице УПЦ поддержала семьи переселенцев

Александра Кудрявцева
10.04.23 12:30
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В столице УПЦ поддержала семьи переселенцев
Главное: Социальный отдел Украинской Православной Церкви раздал гуманитарные наборы 200 семьям переселенцев.
 
Детали: Одним из главных направлений деятельности Миссии Милосердия является еженедельная выдача гуманитарных наборов социально уязвимым слоям населения, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграммы «Церковь помогает».
 
«На учете в Социальном отделе зарегистрировано более 2 тысяч семей переселенцев. Каждую неделю выдаем продуктовые наборы и по запросу средства гигиены 200 семьям», — отметили в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам.
 
В связи с молитвенным стоянием в Киево-Печерской лавре гуманитарные наборы раздавались на территории столичного Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана.
 
Помощь была оказана при поддержке благотворительного фонда Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир вам».
 
В тему: В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев.
 

Тэги: гуманитарная помощь, переселенцы, УПЦ

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