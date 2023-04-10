В столице УПЦ поддержала семьи переселенцев

Апрельская погода продолжит огорчать украинцев
Под Мариуполем оккупанты выселяют целое село, чтобы обустроить там свою базу
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 178 820 солдат
В ОП высмеяли утечку якобы секретной информации об украинском контрнаступлении
В Минцифры поставили точку в вопросе повесток через «Дію»
Украинских беженцев в Берлине начали выселять из гостиниц
Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 177 110 солдат
Экс-нардеп Стретович погиб в ДТП
В сеть «слили» секретные данные об украинском контрнаступлении