Польша предоставит Украине мощный оборонный пакет военной помощи

Главное: Украина получит от Польши мощный оборонный пакет. Он усилит украинских бойцов и поможет защитить их жизни, отметил Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о новом мощном оборонном пакете для нужд ВСУ. Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции с польским лидером в Варшаве в среду, 5 апреля.

«Обсудили укрепление нашей армии. Это очень важно. Мы сегодня обсудили и приняли решение относительно мощного оборонного пакета, который усилит наших людей», — заявил Зеленский.

Также он вспомнил о защитниках Украины: «Сегодня мы в Варшаве, но там — в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день».

Зеленский поблагодарил Польшу за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи, который усилит украинских бойцов и поможет защитить их жизни.

«Потому что они рискуют своими жизнями ради украинцев, но и ради будущей жизни и ваших детей, детей Европы», — отметил президент.

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