Россия перешла к угрозам из-за вступления Финляндии к НАТО

Главное: Польша приветствовала Финляндию со вступлением в НАТО. А Россия уже начала угрожать.

Детали: В состав Североатлантического альянса сегодня, 4 апреля, вступает Финляндия. По случаю чего Польша выразила свои поздравления, а в России уже успели бросить угрозы.

«Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Теперь в Альянс входит 31 страна. Сильные партнеры являются залогом безопасности для Польши, региона и всего мира», — написал в Twitter польский премьер Матеуш Моравецкий.

Президент Литвы Гитанас Науседа также опубликовал пост на странице в Twitter.

«Вызываю президента Финляндии Саули Саули Ниинистьо, чтобы поздравить Финляндию с официальным обретением статуса 31-го члена НАТО. Ее членство значительно усилит безопасность региона Балтийского моря. С нетерпением жду возможности приветствовать Финляндию как надежного союзника на Вильнюсском саммите НАТО!», — написал Науседа.

В то же время генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе отметил, что Финляндия сегодня станет 31-м членом блока.

«В этот же день, в 1949 году, Вашингтонский договор, учредительный договор НАТО был подписан в Вашингтоне, и трудно представить лучший способ отметить нашу годовщину, чем то, чтобы Финляндия стала полноправным членом Альянса», — сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО обсудят поддержку Украины, вызовы безопасности со стороны Ближнего Востока и Северной Африки, важность увеличения инвестиций в оборону и индийско-тихоокеанское партнерство НАТО.

В свою очередь в Российской Федерации перешли к угрозам. В день присоединения Финляндии к НАТО в Москве заявили, что якобы будут вынуждены «принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера».

Москва, как и ожидалось, выразила недовольство, что Североатлантический альянс сделал очередной шаг по приближению к территории России.

«Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях», — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официального объявления НАТО о полноправном членстве Финляндии в Альянсе еще не было. Оно ожидается чуть позже.

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