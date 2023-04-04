Россия передала Беларуси носители ядерного оружия

Главное: Беларусь получила от РФ носители ядерного оружия. На одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов якобы для защиты так называемого «Союзного государства».

Детали: Страна-агрессор Россия передала Беларуси ОТРК Искандер-М, который может использоваться для применения ядерного оружия. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник, 4 апреля.

«Кроме того, Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — заявил Шойгу.

По его словам, с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения ОТРК якобы для защиты так называемого «Союзного государства».

Также министр обороны РФ сообщил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации «получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении».

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