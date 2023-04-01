НБУ существенно сократил продажу валюты в минувшем марте

Главное: НБУ в марте продал 1 миллиард 674,1 миллиона долларов. Это минимум с начала года.

Детали: В минувшем марте НБУ серьезно сократил продажу валюты. Об этом сообщает сам финансовый регулятор.

Информируется, что в прошлом месяце на межбанковском валютном рынке было продано 1 миллиард 674,1 миллиона долларов, а куплено – 5,2 миллиона долларов.

В итоге отрицательное сальдо составило 1 миллиард 669 миллионов долларов, что является минимум с начала 2023-го года.

По сравнению с февралем продажа валюты снизилась на 31,3% (было 2 миллиарда 431 миллион долларов).

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