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Новости > Лукашенко пообещал, что никто из его трех сыновей не станет президентом Беларуси

Лукашенко пообещал, что никто из его трех сыновей не станет президентом Беларуси

Александр Панько
31.03.23 14:07
79
Лукашенко пообещал, что никто из его трех сыновей не станет президентом Беларуси

Главное: Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста президента Беларуси. Обещает не переписывать Конституцию под себя.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал несколько заявлений по поводу своего политического будущего. Он выступил с к народу и парламенту.

Политик сказал: «Я просто думаю, сказать вам или не сказать. Но, коль уж такая драка началась. Многие говорят о том, что я эту Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие Конституции я под себя делать не буду. Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите и прекратите об этом сегодня говорить».

Кроме этого он пообещал, что его дети (сыновья Виктор 1975-го года рождения, Дмитрий 1980-го года рождения и Николай 2004-го года рождения) не займут пост главы государства.

Он информировал: «Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности власти. Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему».

В тему: Лукашенко считает, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в войне.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, политика, Беларусь

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