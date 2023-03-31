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Новости > Лукашенко считает, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в войне

Лукашенко считает, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в войне

Александр Панько
31.03.23 12:25
128
Лукашенко считает, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в войне

Главное: Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет победить в войне. Но и Россия, по его словам, не способна сделать это.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь высказался по вопросу войны в Украине. Сделал он это в послании к парламенту и народу.

Глава государства считает: «Сегодня обе стороны понимают, что одерживать победу нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят – это глупость, невозможно победить ядерное государство».

Политик добавил: «Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого нельзя допустить».

По его словам, «на фронте есть договоренности, а продолжающаяся война это исключительно политический конфликт».

Белорусский лидер сказал: «Но опасно третье, люди, не понимающие за воюющие, на линии столкновения договорятся, сдаю вам инсайдерскую информацию, это уже началось. Командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар – россияне идут. И наоборот, россияне сообщают украинцам, что будет нанесен удар – они идут».

В тему: Лукашенко призвал Путина «не расслабляться».

Тэги: Украина, Александр Лукашенко, Россия, мир, политика, война, Беларусь

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