В Кремле отреагировали на письмо Зеленского

В Кремле комментируют открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое тот адресовал российскому лидеру Владимиру Путину. Как говорит пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, документ был увиден.

Он сказал: «Показали в установленном порядке. Служебный порядок. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке».

При этом чиновник принялся ныть: «Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом».

Ранее Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение.