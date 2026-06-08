В ЕС рассказали, возможно ли смягчение санкций против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас сделала важное заявление. Она поведала, возможно ли смягчение санкций против России.

Дипломат сказала: «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности».

Также добавляется, что страны-члены ЕС уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по урегулированию войны в Украине.

Указывается, что данные вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейская сторона намерена учитывать в рамках будущего переговорного процесса.

Ранее Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной.