Израильское издание Ynet, ссылаясь на инсайдеров, сообщило громкую новость. В ней сказано, что президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по Украине.

Информируется, что патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Вашингтон с визитом к президенту Трампу 4 июня, в ходе встречи, которая продлилась около 40 минут, они затронули темы ограничений, касающихся как мусульман, так и христиан на Святой земле, в том, что касается доступа к местам поклонения и соблюдения религиозных обрядов.

Указывается: «Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия».

Добавляется, что в рамках данной инициативы патриарх должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне.

СМИ сообщает, что Феофил III считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в ряде дипломатических и гуманитарных инициатив.

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