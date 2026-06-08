Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > СМИ сообщили, кого Трамп выбрал посредником по Украине

СМИ сообщили, кого Трамп выбрал посредником по Украине

Агата Кловская
08.06.26 16:13
146
СМИ сообщили, кого Трамп выбрал посредником по Украине

Израильское издание Ynet, ссылаясь на инсайдеров, сообщило громкую новость. В ней сказано, что президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по Украине.

Информируется, что патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Вашингтон с визитом к президенту Трампу 4 июня, в ходе встречи, которая продлилась около 40 минут, они затронули темы ограничений, касающихся как мусульман, так и христиан на Святой земле, в том, что касается доступа к местам поклонения и соблюдения религиозных обрядов.

Указывается: «Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия».

Добавляется, что в рамках данной инициативы патриарх должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне.

СМИ сообщает, что Феофил III считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в ряде дипломатических и гуманитарных инициатив.

Ранее мы писали, что Киев начал операцию по принуждению РФ к миру.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война

Комментарии

Статьи

07.06.26 14:42

Политический кризис в Черновицком городском совете

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.06.26 17:05

Для встречи вице-спикера Корниенко со старостами выбрали самую скандальную локацию Киевщины

08.06.26 16:35

У Украины уже есть три механизма, чтобы заставить Путина пойти на мир, — экс-сотрудник ЦРУ

08.06.26 16:22

Климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века

08.06.26 15:49

9 стран массово наращивают свои ядерные арсеналы. Началась новая гонка вооружений

08.06.26 15:44

ЕС ввел санкции против Ирана

08.06.26 15:18

В ЕС рассказали, возможно ли смягчение санкций против России

08.06.26 14:49

Украина меняет ход войны в свою пользу, и Европа смотрит на это с ужасом, — The Telegraph

08.06.26 14:24

В ЕС сообщили важную информацию по поводу кредита для Украины

08.06.26 14:14

Маврикий ответил на слухи о том, что США желают заполучить архипелаг Чагос

08.06.26 10:57

Киев начал операцию по принуждению РФ к миру, — СМИ

08.06.26 10:40

Абрамович возил в Россию сигнал Зеленского о готовности встретиться с Путиным, — FT

08.06.26 09:20

В Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу окончания войны

07.06.26 18:36

В Кремле отреагировали на письмо Зеленского

05.06.26 11:07

В Киеве при осмотре посылки на почте произошел взрыв, есть погибший

05.06.26 09:31

Путин озвучил условия соглашения с Украиной

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

04.06.26 12:57

В Беларуси заявили об угрозе глобальной войны

04.06.26 11:52

В РФ озвучили три сценария войны с Украиной

04.06.26 11:23

В ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины, — СМИ

03.06.26 11:45

Ученый из Японии рассказал, можно ли есть суши каждый день

02.06.26 14:05

В России вспомнили о мирных переговорах и снова угрожают Украине

02.06.26 11:29

Россия уничтожила салон китайских электромобилей в Киеве

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

01.06.26 20:19

Буданов сделал интригующее заявление по поводу завершения войны

04.06.26 01:09

Рубио сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине

02.06.26 13:36

Легендарный южнокорейский певец Psy может угодить за решетку

02.06.26 15:25

В пустыне найдено древнейшее небиблийное упоминание о Моисее

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

02.06.26 15:13

В Африке растет число больных лихорадкой Эбола

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди