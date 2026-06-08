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Новости > Климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века

Климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века

Александр Панько
08.06.26 16:22
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Климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века

Руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, климатолог Светлана Краковская рассказала, как может измениться погода в нашей стране к 2050-му году. Ее слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Эксперт поведала следующее: «Если мы посмотрим на территорию Украины, то к 2050-му году две трети территории Украины будут страдать от ливней и паводков. Некоторые территории одновременно будут страдать и от засухи, и от ливней».

Также добавляется, что изменение климата уже создает реальные риски для аграрного сектора, которые связаны не только с ростом средней температуры, а прежде всего – с увеличением количества экстремальных погодных явлений.

Указывается на то, что особую опасность для сельского хозяйства представляют волны жары. Температура воздуха свыше 35 градусов негативно влияет на урожайность многих культур, в частности подсолнечника и сои, снижая их производительность и качество.

Акцентируется внимание на последствия более теплых зим: сокращение количества морозных дней нарушает периоды покоя растений и способствует распространению вредителей и болезней на более северные территории.

Сообщается, что наибольшие климатические риски ожидаются на юге Украины, где будут сочетаться последствия жары, засух, ливней и паводков.

Специалист сказала, что агропроизводители уже имеют инструменты для адаптации к новым климатическим условиям. Среди них – минимизация обработки почвы для сохранения влаги, диверсификация севооборота, развитие орошения, внедрение точного земледелия, систем раннего предупреждения и использования сортов, устойчивых к климатическим изменениям.

Резюмируется: «Изменение климата – это уже не прихоть и не мода. Это фактор, который может определять конкурентоспособность агропроизводителя и его способность защититься от рисков. Монокультуры не будут уже такими прибыльными. Должна быть диверсификация рисков».

Ранее ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее.

Тэги: общество, погода, климат, погодные условия, новости Украины

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