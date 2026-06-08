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Новости > Для встречи вице-спикера Корниенко со старостами выбрали самую скандальную локацию Киевщины

Для встречи вице-спикера Корниенко со старостами выбрали самую скандальную локацию Киевщины

Автор: «Фраза»
08.06.26 17:05
126
Для встречи вице-спикера Корниенко со старостами выбрали самую скандальную локацию Киевщины

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко продолжает серию региональных встреч со старостами общин. Однако очередное мероприятие на Киевщине на этих выходных оказалось в центре скандала из-за специфического выбора локации — заведения с многочисленными нарушениями и пророссийским шлейфом владельца.

О проведении Форума старост Киевской области на странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Безгин.

Впрочем, обратило на себя внимание место проведения этого мероприятия, а именно ресторанный комплекс «Яхта», что под Киевом, в селе Осещина. Его владельцем является скандальный одесский ресторатор Андрей Заричанский, за которым тянется целый шлейф скандалов: его жена является гражданкой РФ, а сам Заричанский поддерживал тесные контакты с представителями УПЦ Московского патриархата в Одессе, в частности, упоминались его контакты с митрополитом Агафангелом, которого на протяжении многих лет критиковали за пророссийскую позицию и распространение нарративов так называемого «русского мира». Также журналисты обращали внимание на многолетнюю дружбу Заричанского с пророссийским народным депутатом Артемом Дмитруком, который в августе 2024 года сбежал из Украины. Впоследствии правоохранители объявили последнего в международный розыск.

Как отмечает издание «Нация», к ресторанному комплексу «Яхта» возникало немало замечаний.

«По данным, которые ранее публиковались в медиа и стали предметом обращений в контролирующие органы, ресторан «Яхта» не имеет разрешительных документов на строительство и эксплуатацию сооружения. Также объект не проходил всех необходимых проверок по обеспечению пожарной безопасности, тогда как ежедневно принимает сотни гостей, проводит массовые мероприятия и банкеты. Были к заведению и претензии налоговых органов. В открытом доступе есть информация о штрафах за продажу алкоголя и табачных изделий без надлежащих лицензий и расчетных документов. Проще говоря, посетители могли не получать фискальных чеков за покупки, а часть операций проводили вне официального учета. Неоднократно возникали вопросы и к негативному влиянию работы заведения на окружающую среду. Местные жители неоднократно заявляли о возможном сбросе канализационных стоков в водоем вблизи ресторана. По информации медийщиков, проблемы возникли после конфликта ресторана с оператором водоотведения, который якобы отключил заведение от централизованной системы из-за превышения допустимых показателей загрязнения стоков», - отмечают журналисты.

По данным журналистов, продолжается бизнес-конфликт относительно территории, где работает ресторан «Яхта». Владелец заведения, Андрей Заричанский, арендует этот участок, а рядом компании-инвесторы вложили средства в развитие побережья и владеют смежной землей. Между сторонами возник спор из-за условий пользования территорией и аренды, в рамках которого инвесторы заявляют о давлении и проверках со стороны правоохранителей.

«И на этом фоне возникает вполне логичный вопрос: почему для встречи первого вице-спикера Верховной Рады со старостами Киевщины выбрали именно это заведение? В регионе много локаций без такого скандального реноме. За многочисленные нарушения ресторан могли бы даже и закрыть, впрочем, этого не делают, по всей вероятности, благодаря таким фуршетам «Яхта» себе плывет дальше», - резюмируют журналисты.

Тэги: общество, новости Украины

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