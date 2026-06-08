Маврикий ответил на слухи о том, что США желают заполучить архипелаг Чагос

Власти Маврикия отреагировали на слухи о том, что США хотят заполучить архипелаг Чагос. Такую информацию публиковало издание Telegraph.

Было заявлено: «Правительство Маврикия на сегодняшний день не получило никаких официальных предложений, и администрация США не обращалась к нему ни прямо, ни косвенно».

Кроме этого подчеркивается: «Позиция Маврикия остается неизменной: его суверенитет над Чагосом не подлежит обсуждению».

Добавляется, что власти страны приняли к сведению информацию, сообщенную газетой.

Ранее мы писали, что США желают купить архипелаг Чагос.