ЕС ввел санкции против Ирана

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила важное решение по Ирану. Против страны вводят санкции.
Она информировала: «Сегодня в Брюсселе страны-члены ЕС одобрили санкции в отношении иранских лиц и организаций, причастных к препятствованию прохода через Ормузский пролив. При этом ЕС впервые применил свой новый режим санкций в области свободы».
Указывается, что при необходимости этот санкционный режим будет применяться и в будущем.
Ранее Трамп анонсировал важные новости по Ирану.