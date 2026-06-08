ЕС ввел санкции против Ирана

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила важное решение по Ирану. Против страны вводят санкции.

Она информировала: «Сегодня в Брюсселе страны-члены ЕС одобрили санкции в отношении иранских лиц и организаций, причастных к препятствованию прохода через Ормузский пролив. При этом ЕС впервые применил свой новый режим санкций в области свободы».

Указывается, что при необходимости этот санкционный режим будет применяться и в будущем.

Ранее Трамп анонсировал важные новости по Ирану.