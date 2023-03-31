В Кремле рассказали, можно ли остановить войну в Украине мирным путем

Главное: В Кремле сделали ряд заявлений по войне в Украине. Останавливать ее не собираются.

Детали: В Кремле прокомментировали войну в Украине. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на призыв белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

Чиновник сказал: «В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной».

По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации, в ходе Высшего госсовета Союзного Государства.

Отмечается: «Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента продолжат общение на следующей неделе. А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного Государства. Это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать».

При этом в Кремле говорят: «Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны».

В тему: Лукашенко считает, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в войне.