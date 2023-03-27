В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями, если он согласится на ядерную авантюру Путина

Главное: Если Минск подтвердит намерения разместить на своей территории ядерное оружие, то это «не останется без внимания». В ЕС обещают серьезные последствия.

Детали: В Европейском Союзе ожидают реакции режима Лукашенко на инициативу России по размещению в Беларуси ядерного оружия. Об этом на брифинге заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

«На этой стадии очень важно отбросить это объявление (Путина) и видеть, что именно скажет об этом белорусская сторона, режим Лукашенко, который, кстати, уже является соучастником этой жестокой агрессии. Это (размещение ядерного оружия в Беларуси) могло бы означать эскалацию, угрозу для европейской безопасности, которая не останется без ответа со стороны стран-членов», — предупредил Петер Стано.

На вопрос, какими могут быть ответные санкции Евросоюза, он сказал: «Если это случится — будут последствия».

«Если это (размещение оружия) действительно произойдет, это будет прямая угроза для европейской безопасности. Но мы пока не видели ни одного подтверждения с белорусской стороны о том, что такой шаг в повестке дня или уже происходит», — отметил Петер Стано.

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