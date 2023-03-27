Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 171 160 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 171 160 солдат. Уничтожено 3 595 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 27 марта.

Сообщается, что погибли уже 171 160 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 595 танков, 6 953 боевые бронированные машины, 2 638 артиллерийских систем, 523 реактивные системы залпового огня, 277 средств ПВО, 305 самолетов, 291 вертолет, 2 216 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 493 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 285 единиц специальной техники.

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