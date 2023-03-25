НБУ существенно нарастил продажу валюты на этой неделе

Главное: НБУ активно продает валюту. Темпы растут.

Детали: На прошедшей рабочей неделе, 20-24 марта, НБУ нарастил продажу валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом информирует сам финансовый регулятор.

Сообщается, что было продано 495,45 миллиона долларов.

Это сразу на 31,7% больше, чем было неделей ранее (376,22 миллиона долларов).

Стоит отметить, что с начала года НБУ купил 61, миллиона долларов, а продал 6 миллиардов 900,22 миллиона долларов. В итоге отрицательное сальдо интервенций составило 6 миллиардов 838,92 миллиона долларов.

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