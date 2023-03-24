Нежинская епархия УПЦ отправила на передовую гуманитарный груз

Главное: Прихожане Нежинской епархии Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь защитникам Украины на передовую.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Сребное Прилукского района протоиерей Иоанн Багмет вместе с прихожанами изготовили и передали воинам на передовую маскировочные сетки, окопные свечи, носки, средства гигиены, лекарства, картофель, консервацию, а главное — приготовили домашние блюда.

На передовую гуманитарный груз доставили прихожане храма.

«Отметим, что с первых дней полномасштабной войны настоятель и прихожане Крестовоздвиженского храма поселка Сребное на постоянной основе оказывают помощь воинам ВСУ: плетут маскировочные сетки, производят окопные свечи, собирают и передают продукты питания, лекарства, одежду, средства гигиены, оборудование. защитникам и их семьям. Приход также тесно сотрудничает с местными предпринимателями, магазинами, аптеками и жителями окрестных населенных пунктов в помощь военным», — поделились в Нежинской епархии.

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