В Тернопольской области верующие УПЦ собрали средства на внедорожник для ВСУ

Главное: Духовенство и верующие Тернопольско — Кременецкой епархии Украинской Православной Церкви собрали средства и приобрели внедорожник для защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, авто доставили военным на передовую.

«Милостью Божией и Вашими святыми молитвами был доставлен купленный за средства наших приходов и освящен митрополитом Сергием, внедорожник и другие необходимые вещи, которые просили наши военные. Также в епархиальное управление Запорожской епархии УПЦ были доставлены продукты, которые крайне необходимы им в это непростое время», — поделились в епархии.

На обратном пути по просьбе военнослужащих в Кременец был доставлен другой внедорожник, нуждающийся в капитальном ремонте двигателя.

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