Священник Полтавской епархии УПЦ доставил гуманитарную помощь жителям Востока

Бой Усик — Фьюри сорвался
Число пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью увеличилось
Зеленский посетил самую горячую точку на фронте
Российская ракета влетела в многоэтажку в Запорожье
На Киевщине выросло число жертв ночной атаки РФ
Атака на Ржищев: вражеские дроны ночью убили трех человек на Киевщине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 167 490 солдат
Си Цзиньпин снова прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Рада назначила трех новых министров
Оккупационные власти Крыма продают свое имущество и вывозят семьи, — ГУР