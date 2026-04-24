Полтавскую область потрясло жуткое преступление

В одном из сел Полтавской области произошло жуткое преступление. О нем поведала местная прокуратура.

Сообщается, что 30-летний мужчина убил своего трехлетнего сына.

Информируется, что 21 апреля подозреваемый сказал жене, чтобы она еще отдыхала, после чего пошел с ребенком на кухню, где ударил его ножом в спину.

Отморозок погрузил сына в ванну с водой и нанес еще несколько ударов.

Добавляется, что, убедившись, что малыш не дышит, отец поместил тело в рюкзак вместе с канистрой бензина и кухонной лопаткой, он вышел из дома и направился в лес. В зарослях с помощью лопатки выкопал яму, положил в нее рюкзак с мертвым малышом, облил бензином и поджег. Останки засыпал песком и сверху положил бревно.

Следствие полагает, что мужчина убил сына из-за ревности.

Резюмируется, что действия фигуранта квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка. Сейчас он находится под стражей.

