Зеленский поведал, на что потратят первый транш кредита от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Рассказал, куда хотят потратить первый транш.

Он сказал: «Мы очень рассчитываем на то, что первый транш из 90-миллиардного пакета будет предоставлен как можно скорее. Эти средства предназначены для нашей армии, и мы готовы использовать их для закупки вооружения, в частности ПВО. Это также финансирование, которое поможет нам подготовиться к зиме, и работа по защите нашей энергосистемы уже началась, а европейские средства также окажут поддержку в этом».

Кроме этого политик поблагодарил всех европейских лидеров за 20-й пакет санкций против России и призвал продолжать работу над ними.

Отмечается: «Ужесточение санкций – правильный шаг, особенно учитывая то, что американцы смягчили некоторые из своих. Для России это сложно, и мы должны сделать ситуацию еще сложнее для них, чтобы подтолкнуть их к дипломатии».

Ранее ЕС утвердил кредит на 90 миллиардов евро для Украины.