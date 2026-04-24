В Instagram запустили новую интересную функцию Instants – что это такое

В Instagram появился новый сервис Instants. Как поведали в компании Meta, он дает возможность быстрого обмена фото и видео, которые исчезают после просмотра.

Так, люди имеют возможность делать фото непосредственно в приложении и сразу отправлять их друзьям без редактирования или дополнительных инструментов обработки.

Указывается на то, что изображения можно просмотреть только один раз, после чего они исчезают, а через 24 часа становятся недоступными окончательно.

Подобным образом разработчики хотят сделать общение более живым и естественным.

В сервисе отсутствуют фильтры, редактирование и сложные инструменты. Обмен контентом происходит преимущественно между друзьями или взаимными подписчиками.

Сейчас Instants доступен в формате тестирования для Android в некоторых странах Европы.

