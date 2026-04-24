Выявлено новое жуткое свойство коронавируса

Международная группа экспертов выявила новое жуткое свойство коронавируса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта зараза может проникать в клетки человека, используя новые рецепторы, фактически подбирая дополнительные биологические ключи к клеточным замкам.

Указывается, что один из вирусов сумел связаться с белком CEACAM6, присутствующим в тканях легких.

По словам ученых, речь идет о коронавирусе летучих мышей CcCoV-KY43, обнаруженном в Восточной Африке.

Оказалось, что его шиповидный белок (структура, с помощью которой вирус прикрепляется к клеткам) может взаимодействовать с новым для науки рецептором. То есть, говорят исследователи, что потенциальный круг мишеней для подобных вирусов намного шире, чем было принято считать до этого.

Сообщается, что вместо экспериментов с живыми вирусами специалисты использовали генетические базы данных и синтезировали шиповидные белки 27 различных альфакоронавирусов, чтобы проверить, какие рецепторы они могут распознавать.

Говорится, что вирусные шипы работают по принципу ключа и замка: они должны точно совпасть с рецептором на поверхности клетки, чтобы начать инфекцию.

Ранее полагалось, что альфакоронавирусы используют лишь ограниченный набор таких замков. Но только вот новое исследование продемонстрировало, что они способны находить и альтернативные пути проникновения.

Информируется: «Это открытие меняет представления о зоонозном потенциале вирусов, то есть их способности передаваться от животных к человеку. Чем больше рецепторов способен использовать вирус, тем выше вероятность, что он сможет адаптироваться к новому хозяину».

Подчеркивается, что сейчас нет доказательств, что CcCoV-KY43 уже распространяется среди людей, однако обнаружение нового механизма заражения указывает на необходимость более тщательного мониторинга вирусов у животных.

