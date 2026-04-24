Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названа самая богатая страна мира

Названа самая богатая страна мира

Агата Кловская
24.04.26 12:48
246
Названа самая богатая страна мира

Несмотря на экономические трудности последних лет, связанные, в частности, с войной в Украине, европейские государства вновь возглавили новый мировой рейтинг самых богатых стран. Об этом сообщает Euronews.

«Быть самой богатой страной в мире — это не просто много производить. Это измеряется тем, насколько это богатство реально сказывается на повседневной жизни рядового гражданина», — отмечается в анализе HelloSafe.

Самой богатой страной мира, по мнению специалистов, в 2026 году является Норвегия. Скандинавская страна возглавляет рейтинг благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу и «сбалансированной социальной модели».

Ирландия занимает второе место: реальные доходы ее населения, даже с учетом завышенного ВВП, остаются очень высокими. Третье место занимает Люксембург, который впервые с момента появления индекса богатства уступил первое место.

Как отмечают авторы, эти страны сочетают высокие экономические показатели с одними из лучших социальных показателей в мире.

Среди других лидеров — Исландия, которая занимает пятое место благодаря высоким показателям человеческого развития и низкому уровню относительной бедности.

Сингапур также демонстрирует очень высокие доходы, но его позиции ухудшаются из-за «неравенства» населения.

США занимают 17-е место. Относительно слабый результат является следствием «сочетания экономической мощи с высоким уровнем неравенства и относительной бедности».

Франция заняла 20-е место, уступив Чехии, которая выигрывает благодаря одному из самых равномерных распределений доходов в Европе и низкому уровню бедности.

В нижней части европейского рейтинга расположились такие страны, как Италия, Испания и Эстония. Более скромные оценки связаны с более низкими уровнями доходов, а в случае Испании — и с более высокой относительной бедностью.

Среди стран Африки на первом месте оказались Сейшельские острова: этому способствует самый высокий на континенте ВВП на душу населения, высокие показатели человеческого развития и относительно умеренное неравенство. Далее следуют Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке лидирует Уругвай — страна с самым высоким ВНД в регионе, наименьшей бедностью и наиболее равномерным распределением доходов. За ним следуют Чили и Панама.

В Азии первое место занимает Сингапур, за которым следуют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Индекс процветания HelloSafe ранжирует более 50 стран по суммарному баллу по стобалльной шкале.

Он основан на данных МВФ, Всемирного банка, ПРООН, Евростата и ОЭСР, объединяя в одном показателе доходы, неравенство и более широкий спектр социальных индикаторов.

Тэги: рейтинг, страна, мир, богатство

Комментарии

Статьи

fraza.com
Все новости
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди