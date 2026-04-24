Названа самая богатая страна мира

Несмотря на экономические трудности последних лет, связанные, в частности, с войной в Украине, европейские государства вновь возглавили новый мировой рейтинг самых богатых стран. Об этом сообщает Euronews.

«Быть самой богатой страной в мире — это не просто много производить. Это измеряется тем, насколько это богатство реально сказывается на повседневной жизни рядового гражданина», — отмечается в анализе HelloSafe.

Самой богатой страной мира, по мнению специалистов, в 2026 году является Норвегия. Скандинавская страна возглавляет рейтинг благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу и «сбалансированной социальной модели».

Ирландия занимает второе место: реальные доходы ее населения, даже с учетом завышенного ВВП, остаются очень высокими. Третье место занимает Люксембург, который впервые с момента появления индекса богатства уступил первое место.

Как отмечают авторы, эти страны сочетают высокие экономические показатели с одними из лучших социальных показателей в мире.

Среди других лидеров — Исландия, которая занимает пятое место благодаря высоким показателям человеческого развития и низкому уровню относительной бедности.

Сингапур также демонстрирует очень высокие доходы, но его позиции ухудшаются из-за «неравенства» населения.

США занимают 17-е место. Относительно слабый результат является следствием «сочетания экономической мощи с высоким уровнем неравенства и относительной бедности».

Франция заняла 20-е место, уступив Чехии, которая выигрывает благодаря одному из самых равномерных распределений доходов в Европе и низкому уровню бедности.

В нижней части европейского рейтинга расположились такие страны, как Италия, Испания и Эстония. Более скромные оценки связаны с более низкими уровнями доходов, а в случае Испании — и с более высокой относительной бедностью.

Среди стран Африки на первом месте оказались Сейшельские острова: этому способствует самый высокий на континенте ВВП на душу населения, высокие показатели человеческого развития и относительно умеренное неравенство. Далее следуют Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке лидирует Уругвай — страна с самым высоким ВНД в регионе, наименьшей бедностью и наиболее равномерным распределением доходов. За ним следуют Чили и Панама.

В Азии первое место занимает Сингапур, за которым следуют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Индекс процветания HelloSafe ранжирует более 50 стран по суммарному баллу по стобалльной шкале.

Он основан на данных МВФ, Всемирного банка, ПРООН, Евростата и ОЭСР, объединяя в одном показателе доходы, неравенство и более широкий спектр социальных индикаторов.