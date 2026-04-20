От имени Буданова начали рассылать фальшивые письма

Какие-то мошенники рассылают фальшивые письма от имени руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Об этом предупредили в его пресс-службе.

Говорится: «Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В нем шла речь о просьбе от якобы руководителя Офиса президента «оказать активную медийную и информационную поддержку» для возвращения украинских граждан на родину».

При этом добавляется, что письмо пришло не с официального адреса, а с ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: [email protected].

При этом под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову.

Указывается, что всю информацию о кибермошенничестве уже передали в соответствующие правоохранительные органы.

Резюмируется: «Призываем всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресатам».

