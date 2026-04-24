Новости > Ученые объяснили, почему люди боятся темноты

Ученые объяснили, почему люди боятся темноты

Агата Кловская
24.04.26 13:46
Страх темноты — это не привычка и не детская особенность, а глубоко укоренённая эволюционная реакция человеческого мозга. Учёные объясняют: даже в безопасной современной среде люди продолжают реагировать на ночь так, будто она может представлять реальную угрозу, пишет Forbes.

В течение большей части истории человечества темнота действительно была опасной. Именно ночью активизировались хищники, тогда как люди теряли способность хорошо видеть и контролировать пространство вокруг. Те, кто были более насторожены в темноте, имели больше шансов выжить, и эта реакция закрепилась в процессе эволюции.

Ключевую роль в этом процессе играет миндалина — структура мозга, отвечающая за формирование страха. Она реагирует на потенциальную опасность быстрее, чем человек успевает её осознать. В темноте, когда информации недостаточно, мозг автоматически выбирает более осторожный сценарий и предполагает возможную угрозу.

Дополнительно на ощущение страха влияет физиология. В темноте зрение ухудшается, а мозг получает неполную информацию об окружающей среде. Это создаёт состояние неопределённости, которое усиливает тревожность. Параллельно активируются биологические механизмы, связанные с реакцией стресса, что ещё больше повышает настороженность организма.

Учёные отмечают, что страх темноты является универсальным: он наблюдается у детей разных культур и появляется примерно в возрасте 4-6 лет, независимо от воспитания или опыта. Это свидетельствует о его врождённом характере.

Даже в обычной ситуации темнота может вызывать напряжение или страх — как наследие эволюции, которое когда-то помогало нашим предкам оставаться живыми.

Напомним, ученые выяснили, что все живые организмы излучают сверхслабый свет.

