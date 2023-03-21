Раскрыт секрет «диеты Бекхэма»

Главное: Тренер Дэвида Бекхэма раскрыла секрет его диеты. В ней есть секрет.

Детали: Тренер бывшего футболиста Дэвида Бекхэма Шона Вертью раскрыла секрет его диеты. Слова специалиста цитирует издание Daily Mail.

Отмечается, что нет необходимости полностью отказываться от каких-либо продуктов, в том числе от алкоголя и сахара.

По ее словам, не нужно делить продукты на полезные и вредные.

Эксперт говорит: «Запреты на вредную пищу часто приводят к беспорядочному питанию, перееданию и лишнему весу. Еда должна приносить удовольствие, а не становиться инструментом вознаграждения и наказания».

Так, она рекомендует обращать внимание не на количество калорий, а на настроение: необходимо отличать, когда мы садимся за стол, чтобы утолить голод, а когда просто хотим отвлечься от плохих мыслей.

Тренер сказала: «Чрезмерный стресс это еще один враг стройности. Чтобы успокоиться, можно сделать несколько глубоких вдохов, выключить на время трапезы телевизор и убрать смартфон. Не спешите во время еды, пережевывайте каждый кусочек пять-десять раз. Так насыщение наступит быстрее».

Поясняется, что каждый прием пищи должен включать белок и клетчатку.

Шона Вертью поведала: «Белок нужен для сохранения и формирования мышц, он участвует в выработке пищеварительных ферментов, гормонов, в работе иммунной и нервной системы. Клетчатка же помогает поддерживать здоровье кишечника и рост полезных бактерий в организме».

Резюмируется, что нужно употреблять 25-30 граммов клетчатки ежедневно: можно съедать две чашки шпината с яйцами на завтрак, две горсти черники в середине утра, две чашки сырых овощей в обед, чашку брокколи с белком на ужин и любые крупы.

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