Киево-Печерская Лавра должна принадлежать УПЦ, если ее отберут - это даст РФ аргументы для оправдания агрессии, - заявление

Главное: Выселение монахов из Киево-Печерской Лавры дает России аргументы для оправдания своей агрессии против Украины. Об этом заявили в УПЦ.

Детали: В Украинской православной церкви (УПЦ) заявляют, что выселение монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры дает России новые аргументы для оправдания своей агрессии против Украины.

«Ответ на подобные заявления Епифания сами монахи Киево-Печерской Лавры дали еще 27 января 2023 года, где заявили, что „мы были, есть и будем в истине и верны своей канонической церкви и ее предстоятелю — блаженнейшему митрополиту Онуфрию“ и в ПЦУ не пойдут. В Лавре проживают монахи, являющиеся гражданами Украины. В Лавре живут украинцы, украинское монашество, а не российское, как об этом часто ложно говорят в наших СМИ. „Власти московского патриархата“ в Лавре не было и нет», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте монастыря в ответ на обращение предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания к братии Киево-Печерской Лавры, сообщает Интерфакс-Украина.

В УПЦ заявили, что считают ложными обвинения в том, что якобы Лавра «последовательно и сознательно превращалась в центр пропаганды идеологии „русского мира“, и что она якобы является инструментом борьбы против Украины».

«Выселение монахов из Лавры провоцирует россиян и дальше „защищать православных“, давая им все новые и новые аргументы для оправдания своей агрессии против Украины, как об этом недавно заявил пресс-секретарь российского президента Д.Песков, дав понять, что „выселение монахов из Лавры оправдывает цели спецоперации“. Поэтому когда Епифаний заявляет, что „это историческое событие враг использует, чтобы расколоть украинское единство и посеять непонимание между нами“, то возникает вопрос, кто на самом деле такими решениями и действиями дает врагу поводы для этого?» — говорится в обращении.

Также в УПЦ подчеркнули, что давление власти на церковь, искусственные препятствия в ее деятельности и потенциальный запрет УПЦ не будут способствовать восстановлению единства и диалога с ПЦУ.

«Считаем, что намерение забрать Киево-Печерскую Лавру у Украинской православной церкви и выселить ее жителей является нарушением права на свободу вероисповедания и большой ошибкой, которая повлияет деструктивно на имидж нашего государства, на единство украинского народа и религиозный мир», — подытожили в заявлении.

В отдельном видеообращении наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел в очередной раз заявил, что никто из Лавры выселяться не будет.

«Мы не намерены и не будем этого делать, нас никто этого не заставит, так как нет повода для выселения», — подчеркнул он.

В тему: 10 марта стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» расторгает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года. Позже Ткаченко заявил, что никто не ставит вопрос о выселении монахов, и что из Киево-Печерской лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП). Также он уточнил, что «у монахов всегда есть выбор», имея в виду переход в ПЦУ.