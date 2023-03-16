Смертность от коронавируса в мире стремительно идет на спад

Главное: В ВОЗ заявили о значительном снижении смертности от COVID. За период с 13 февраля по 12 марта число летальных исходов от коронавирусной инфекции упало на 57%.

Детали: За последние четыре недели число случаев инфицирования COVID-19 уменьшилось на 40%, а показатели смертности упали на 57%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, с 13 февраля по 12 марта в мире зарегистрировали 4 069 065 случаев заражения и 27 955 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США — 919 961 человек. Далее следуют Япония — 380 898, Китай — 370 020, Россия — 350 376 и Германия — 338 306.

Больше всего умерших с 13 февраля по 12 марта зарегистрировано в США — 9 303 человек, Японии — 2 598, Великобритании — 2 217, Бразилии — 1 648 и Китае — 1 586.

По состоянию на 16 марта в ВОЗ поступили сообщения о 760,3 миллиона заразившихся с начала пандемии и 6,8 миллиона умерших от COVID-19.

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