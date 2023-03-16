Контрнаступление ВСУ: стали известны его возможные варианты

Главное: У Киева есть два варианта контрнаступления. США сейчас направляют в Украину сотни западных танков и бронемашин, снаряды, спецтехнику для строительства мостов — все, что нужно для контрнаступления.

Детали: Военное командование Украины пока не определилось со стратегией контрнаступления, которое запланировано на май, но у него есть два варианта. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США.

Отмечается, что первый сценарий — продвигаться на юг через Херсон в Крым, и второй — двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный коридор.

При этом первый вариант называют нереалистичным, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции такого рода. Второй вариант более вероятный, говорят чиновники.

Издание отмечает, что сейчас США сосредоточены на помощи Киеву с подготовкой к контрнаступлению. В Украину сейчас направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряды, спецтехника для строительства мостов — все, что нужно для контрнаступления. Кроме этого, недавно завершились пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, которые улучшили навыки стрельбы, медицины, а также управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Сейчас обучение проходит вторая партия военных.

Также издание отмечает, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские боезапасы, однако, среди чиновников все же господствует мнение, что не нужно говорить Украине, как ей воевать.

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