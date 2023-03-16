Президент Сирии сделал несколько скандальных заявлений по Украине

Главное: Башар Асад сделал несколько громких заявлений по Украине. Он поддержал войну России против нашей страны.

Детали: Президент Серии Башар Асад, который приехал в Москву и встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сделал несколько скандальных заявлений по Украине, поддержав войну. Его слова цитируют местные СМИ.

Так, он сказал, что Дамаск признает новые границы России с оккупированными Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

Политик заявил: «Конечно, я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории. Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории – территории России».

Глава государства считает: «Они были переданы Украине, возможно, около ста лет назад, я думаю, что во времена Владимира Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции».

Башар Асад отметил, что если сирийские добровольцы поедут на войну в Украину, то «отправятся туда не от сирийского государства, они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем».

Президент Сирии заявил, что народ его страны поддерживает россиян в войне: «С одной стороны, это солидарность, так как Россия поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, с другой же есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром».

Он информировал: «Когда Россия победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир, более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев».

Кроме этого сирийский лидер считает, что США могут перебрасывать из Сирии в Украину исламских террористов: «У нас нет доказательств, но это вполне ожидаемо. США перебрасывают террористов из одного места в другое, помимо того, что террористы передвигаются самостоятельно».

Резюмируется: «В Украине нет религиозной войны, а исламские террористы, судя по роликам, циркулирующим в интернете, там присутствуют. Боевики не поехали в Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США. Естественно, что есть террористы, которых перебросили из других регионов, в том числе из Сирии, для того, чтобы они воевали с Россией в Украине».

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