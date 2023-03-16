TikTok могут «пустить с молотка»

Главное: Социальная сеть TikTok может стать независимой. Ее ожидает продажа?

Детали: Популярная социальная сеть TikTok собирается отделиться от китайской материнской компании ByteDance. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание Bloomberg.

Ожидается, что при таком повороте дел социальная сеть будет продана или выйдет на IPO (первичное публичное размещение акций).

Отмечается, что такой вариант прорабатывается из-за опасений США, связанных с угрозой национальной безопасности.

В публикации сказано, что это убдет «крайней мерой на случай, если компании не удастся убедить власти США в том, что TikTok не представляет никаких угроз для страны».

Подчеркивается, что одобрить сделку в случае ее реализации должны будут также власти Китая.

Эксперты говорят, что стоимость социальной сети оценивается в 40-50 миллиардов долларов.

Добавим, что американцы обвиняют социальную сеть в том, что она следит за пользователями из США.

Ранее администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный сенаторами законопроект, который позволит главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok.

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