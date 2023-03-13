В России решили изменить призывной возраст

Главное: В случае принятия закона в российскую армию будут призывать мужчин с 21 до 30 лет. А не с 18 до 27, как это было раньше.

Детали: После информации о колоссальных потерях РФ на войне против Украины в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста россиян.

Как свидетельствует карта законопроекта, его авторами стали три депутата, среди которых глава Комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов.

В документе предлагается, чтобы в 2024 году призыв охватил мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В 2025-м — от 20 до 30 лет. А с 2025-го — от 21 года до 30 лет.

При этом законопроект о повышении призывного возраста позволяет достигшим 18 лет россиянам при желании пройти службу по призыву до наступления призывного возраста, то есть до достижения 21 года.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 159 800 солдат.