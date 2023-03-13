Трамп предрек США новую Великую депрессию

Главное: Дональд Трамп критикует Джо Байдена. Говорит, что США ждет Великая депрессия.
Детали: Бывший президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на нынешнего лидера Белого дома Джо Байдена. Он сделал пост в Truth Social.
Так, политик считает, что его страну ждет новая Великая депрессия.
Экс-лидер США отметил: «Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет (президентом США в 1929-1933-е годы) Гербертом Гувером нашего времени».
Он добавил: «У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929-м году. В доказательство банки уже начали банкротиться».
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