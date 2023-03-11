Запорожская епархия УПЦ передала генераторы для ВСУ

В 2046 году астероид размером с бассейн, с большой вероятностью, врежется в Землю
Криптовалюта USDC утратила привязку к доллару после падения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank
Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся 29 апреля
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
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