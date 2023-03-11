Запорожская епархия УПЦ передала генераторы для ВСУ

Главное: Запорожская епархия Украинской Православной Церкви приобрела и передала генераторы для ВСУ на передовую.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, средства на генераторы были собраны по итогам благотворительных ярмарок, которые прошли в храмах епархии перед началом Великого поста.

Прихожанин храма праведного Петра Калнышевского пожертвовал два бензиновых генератора RZTK G 3500 для находящихся на передовой воинов защитников Украины.

Священники епархии протоиерей Вадим Шаповал и протоиерей Андрей Антонюк присоединились к помощи через доставку генераторов к месту дислокации бойцов.