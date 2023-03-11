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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Запорожская епархия УПЦ передала генераторы для ВСУ

Запорожская епархия УПЦ передала генераторы для ВСУ

Александра Кудрявцева
11.03.23 15:46
99
Запорожская епархия УПЦ передала генераторы для ВСУ
Главное: Запорожская епархия Украинской Православной Церкви приобрела и передала генераторы для ВСУ на передовую.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, средства на генераторы были собраны по итогам благотворительных ярмарок, которые прошли в храмах епархии перед началом Великого поста.
 
Прихожанин храма праведного Петра Калнышевского пожертвовал два бензиновых генератора RZTK G 3500 для находящихся на передовой воинов защитников Украины.
 
Священники епархии протоиерей Вадим Шаповал и протоиерей Андрей Антонюк присоединились к помощи через доставку генераторов к месту дислокации бойцов.
 
В тему: Запорожская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь на передовую.
 

Тэги: Запорожская область, ВСУ, УПЦ

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