Владимир Путин поручил уничтожить все вакцины от коронавируса и казнить 130 ученых, - свежие слухи в Сети

Главное: В Сети распространяют информацию о том, что президент России Владимир Путин поручил уничтожить все вакцины от коронавируса и казнить 130 ученых, ответственных за создание вакцин.

Детали: В Сети распространяют информацию о том, что президент России Владимир Путин поручил уничтожить все вакцины от коронавируса. Telegram-канал «Война с фейками» утверждает, что это ложь.

Публикации также сопровождают информацией, что Путин приказал казнить 130 ученых, ответственных за создание вакцин.

«Заявления абсурдны сами по себе. В качестве логического контраргумента отметим, что в России введен мораторий на смертную казнь. Что касается самого президента, то Владимир Путин несколько раз прививался „Спутником“, а затем укреплял результат еще и назальной вакциной», — пишет «Война с фейками».