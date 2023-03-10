В Кремле разглядели руку США в происходящем в Грузии

Главное: Москва «очень внимательно и с большой обеспокоенностью» наблюдает за происходящим в Грузии, признался Дмитрий Песков. По его словам, в событиях в Грузии видна чья-то рука.

Детали: Российские власти фиксируют, что «чья-то видимая рука» пытается добавить к ситуации в Грузии антироссийские элементы. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 10 марта.

«Ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, не имеет никакого отношения к РФ. Одновременно мы видим, что чья-то рука, — нельзя сказать „невидимая“, она вполне видимая, мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам, она обращается из Америки, — чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы», — заявил Песков.

По его мнению, на фоне ситуации в Грузии существует риск «провокаций» в отношении Абхазии и Южной Осетии, с учетом этих обстоятельств Москва «очень внимательно и с большой обеспокоенностью» наблюдает за происходящим в Грузии.

Песков заверил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, и отметил, что в Кремле видят решение законодателей страны снять вызвавший протесты законопроект с обсуждения.

«Речь шла о том, что грузинские власти инициировали принятие закона наподобие американского FARA (закон в США о регистрации иностранных агентов). Россия здесь вообще не при чем — ни по сути, ни по форме», — заключил пресс-секретарь президента.

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